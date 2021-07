Natação. China bate recorde do mundo e vence o ouro em 4x200m livres femininos

Veja também:

A estafeta feminina da China surpreendeu ao conquistar a medalha de ouro dos 4x200 metros livres femininos de natação dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e logo com recorde mundial, esta quinta-feira.

Juanxuan Yang, Muhan Tang, Yufei Zhang e Bingjie Li terminaram a prova em 7.40,33 minutos, mais de um segundo abaixo do anterior recorde de 7.41,50, que fora estabelecido pela Austrália em 2019.

De facto, as três equipas que subiram ao pódio bateram o recorde do mundo. O segundo lugar foi para os Estados Unidos de Allison Schmitt, Paige Madden, Kathryn McLaughlin e Katie Ledecky (7.40,73). As australianas Ariarne Titmus, Emma McKeon, Madison Wilson e Leah Neal, inicialmente apontadas à vitória, ficaram pelo bronze (7.41,29).