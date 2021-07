Judo. Jorge Fonseca vai disputar a medalha de bronze

Veja também:

Jorge Fonseca falhou, esta quinta-feira, o acesso à final de -100kg de judo dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, e vai disputar o bronze.

Na meia-final com o sul-coreano Cho Gu-ham, o bicampeão do mundo, que se lesionou na mão esquerda logo no início do combate, sofreu um waza-ari a 18 segundos do fim e não teve tempo para recuperar.



Ainda assim, Jorge Fonseca não perde a esperança de conquistar a medalha para Portugal nos Jogos Olímpicos. O português vai disputar o bronze com o vencedor da repescagem, o canadiano Shady El Nahas.