Judo. Jorge Fonseca chega às meias-finais e "ataca" medalhas

Jorge Fonseca, campeão do mundo e uma das maiores esperanças portuguesas por medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, apurou-se para as meias-finais da categoria -100kg de judo, esta quinta-feira.

Depois de vencer o primeiro combate em 17 segundos, por ippon, frente ao belga Toma Nikoforov, campeão europeu, o judoca português derrotou o russo Niiaz Iliasov por waza-ari, aos 3.54 minutos do "golden score".

O bicampeão do mundo, número dois do "ranking" mundial, vai, agora, disputar um lugar na final com o sul-coreano Cho Gu-ham.