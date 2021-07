Jorge Fonseca já pensa no ouro de Paris. "Quero ser o melhor de sempre do desporto português"

Jorge Fonseca mostrou-se feliz, mas não satisfeito com a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e apontou baterias ao ouro em Paris 2024, para tornar-se o melhor desportista português de sempre.

Em declarações à RTP, após conquistar a medalha em -100kg, o judoca português assumiu que o bronze "é saboroso, mas queria mais".

"Trabalhei para o ouro, era o grande objetivo. Trabalhei bastante, consegui o bronze, o meu treinador ainda me deu uma chapada e eu acordei e fui buscar aquilo que eu queria. Agora é trabalhar para a próxima. Sou bicampeão do mundo, trabalho para o ouro. O meu lugar é no ouro. É o ouro, o ouro, o ouro. Quero muito mais. Quero ser o melhor de todos os tempos do desporto em Portugal", declarou.