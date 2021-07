Diário dos Jogos: Jorge Fonseca banha o bronze a ouro

Pedro Fraga e Afonso Costa terminaram a prova de double-scull ligeiro em remo no 13.º lugar. A dupla, que falhara o apuramento para as meias-finais por muito pouco, venceu a final C por mais de sete segundos.

A primeira medalha portuguesa em Tóquio, o pódio recordista do mundo em natação, a primeira medalha da história de San Marino e a baixa de peso no salto com vara são alguns dos destaques desta quinta-feira.

A nível internacional, o primeiro destaque vai para a equipa chinesa de estafetas de 4x200 metros livres em natação, que venceu a medalha de ouro e quebraram o recorde do mundo. A grande curiosidade desta final, contudo, é que os EUA, prata, e a Austrália, bronze, também o bateram.

A Covid-19 fez a primeira baixa de peso no atletismo. O bicampeão do mundo de salto com vara, Sam Kendricks, testou positivo e vai falhar os Jogos Olímpicos. A Austrália ainda isolou toda a sua equipa, mas os testes deram negativo e os atletas puderam sair em "liberdade".

San Marino conquistou a primeira medalha em Jogos Olímpicos da sua história, ao fim de 19 presenças, 12 no verão e sete no inverno. Alessandra Perilli onquistou o bronze no fosso olímpico, da competição de tiro com armas de caça. San Marino é, também, com 34 mil habitantes, a nação mais pequena de sempre a subir ao pódio de umas Olimpíadas.