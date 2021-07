Bicampeão do mundo de salto com vara testa positivo à Covid-19 e falha Jogos Olímpicos

Veja também:

O bicampeão do mundo de salto com vara, Sam Kendricks, testou positivo à Covid-19 e vai falhar os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

É a primeira grande baixa no atletismo, inicialmente avançada, no Twitter, pelo treinador do saltador norte-americano, de 28 anos, bronze no Rio 2016, e mais tarde confirmada pelo Comité Olímpico dos EUA.

"Em alinhamento com as regras e protocolos locais, [Sam Kendricks] foi transferido para um hotel para ser colocado em isolamento (...). O Sam é um atleta incrível e um membro talentoso da Team USA. A sua ausência será sentida", pode ler-se em comunicado, também no Twitter.

O Comité Olímpico da Austrália tinha colocado toda a sua equipa de atletismo em isolamento, dado que o varista Kurtis Marschall tinha estado em contacto direto com Kendricks. Entretanto, os 63 atletas já foram "libertados", pois os testes feitos à comitiva deram todos negativo.

Também o argentino Germán Chiaraviglio, vigente campeã sul-americano, acusou Covid-19 e está fora da prova de salto com vara.



[notícia atualizada às 8h13]