Tóquio 2020. Tsitsipas cai nos oitavos de final de ténis

Stefanos Tsitsipas, número quatro do mundo, foi eliminado nos oitavos de final do torneio de singulares dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

O tenista grego, de 22 anos, que se apresentou no torneio como terceiro cabeça de série, cedeu perante o francês Ugo Humbert, número 28 do "ranking" ATP, em três sets, pelos parciais de 2-6, 7-6 (7-4) e 6-2.

No final do segundo set, Tsitsipas caiu e lesionou-se numa perna, tendo mesmo tido de ser assistido, o que o limitou para o resto do duelo.

Nos quartos de final do torneio masculino de singulares, Ugo Humbert vai medir forças com o russo Karen Khachanov, número 25 da hierarquia mundial, que eliminou o argentino Diego Schwartzman, número 13.