Tóquio 2020. João Almeida e Nelson Oliveira fora do "top-15" no contrarrelógio

João Almeida e Nelson Oliveira falharam o "top-15" da prova de contrarrelógio dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, esta quarta-feira.

O esloveno Primoz Roglic "voou" para a medalha de ouro com o tempo de 55m04s19, deixando toda a concorrência a mais de um minuto. João Almeida não foi além do 16.º lugar, a 3m29s78 do campeão olímpico. Nelson Oliveira terminou a prova em 21.º, a 3m55s03 de Roglic.

Roglic foi marciano e pulverizou o contrarrelógio, mas a luta entre os terrestres foi renhida. De regresso às grandes prestações, o holandês Tom Dumoulin ganhou a medalha de prata, a 1m01s39, e não escondeu a emoção. O australiano Rohan Dennis foi bronze, a 1m03s90.

No final, em declarações à RTP, João Almeida admitiu que foi um dia "muito duro". O ciclista português, de 24 anos, deu "tudo o que tinha".

"Foi muito duro. Pessoalmente, não estive no meu melhor, mas estou feliz, satisfeito, é o que importa. Nós fizemos aclimatização, mas foi igual para todos, foi bastante duro. Faço um balanço muito positivo, dei tudo o que tinha. Não houve quedas e estamos aqui para aprender", disse.