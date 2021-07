Tóquio 2020. Ana Catarina Monteiro fica a 75 centésimas da final dos 200m mariposa

Veja também:

Ana Catarina Monteiro ficou a 75 centésimas da final nos 200 metros mariposa, esta terça-feira, e terminou a prova no 11.º lugar, o terceiro melhor resultado da história da natação nacional nos Jogos Olímpicos.

Já fizera história ao apurar-se para a meia-final, algo inédito para uma nadadora portuguesa. Ana Catarina Monteiro foi quinta na primeira meia-final, com o tempo de 2.09,82 minutos. A última classificada para a final, a britânica Alys Thomas, quarta na primeira série, fez 2.09,07.

Algo que deixou Ana Catarina com "um misto de emoções", visto que o seu recorde pessoal, 2.08,03, a apuraria para uma histórica final.

"Fui 11.ª nuns Jogos Olímpicos, a mais de um segundo e meio do meu melhor tempo, e isso mostra o nível de exigência dos mínimos e dos 200 metros mariposa. Claro que chegar à final era um sonho e ficou aqui mesmo ao lado, mas só posso estar orgulhosa do que fiz. O meu recorde pessoal chegava, mas o das outras também", assinalou à RTP.

A única final portuguesa de natação em Jogos Olímpicos continua, assim, a ser a de Alexandre Yokochi, em Los Angeles 1984, nos 200 metros bruços. Em Tóquio 2020, Ana Catarina Monteiro ficou perto e, "depois de chegar a este patamar, o objetivo não é andar para trás".

"Eu sou do tipo de pessoas que quer sempre mais. Os meus indicadores de treino estavam a ser os melhores de sempre, mas, lá está, faltava o ritmo competitivo e é nesse aspeto que tenho três anos para trabalhar [para Paris 2024]. Se calhar, [preciso de] aumentar a competição internacional, estar mais vezes lado a lado com as melhores do mundo e chegar mais à vontade a este tipo de competição", vincou.