"Sprinter" suíço suspenso por doping e falha Jogos Olímpicos

Uma explicação que a Justiça suíça aceitou, levantando a suspensão. No entanto, a UIA recorreu e, quatro meses depois, o Tribunal Arbitral do Desporto decidiu a favor da agência antidoping e repôs a suspensão, ainda que de forma provisória. Alex Wilson arrisca uma pena pesada.

A 18 de julho, Alex Wilson correu 9.84 nos EUA e bateu o recorde da Europa dos 100 metros, superando os 9.86 segundos do português Francis Obikwelu (Atenas 2004) e do francês Jimmy Vicaut (2015 e 2016). Contudo, a marca não foi homologada, por problemas com o cronómetro da prova. Até aí, o recorde pessoal do suíço era de 10.08 segundos.