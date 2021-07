Simone Biles desiste da final "all-around" individual

"Simone continuará a ser avaliada diariamente, para determinar se participará nas finais de eventos individuais da próxima semana. Jade Carey, que teve a nona melhor pontuação nas qualificações, participará no seu lugar no 'all-around'. Apoiamos totalmente a decisão da Simone e aplaudimos a sua bravura por priorizar o seu bem-estar. A sua coragem mostra, mais uma vez, por que razão é um exemplo para tantos", lê-se.

Na terça-feira, Simone Biles desistiu da final "all-around" por equipas, tendo completado apenas a prova de salto. Sem a sua estrela, os EUA conquistaram a medalha de prata. No final, admitiu que desistira devido a problemas emocionais e que precisava de proteger o seu bem-estar.

"Fisicamente, sinto-me bem. Emocionalmente, varia com o tempo e o momento. Vir para os Jogos Olímpicos e ser a principal estrela não é tarefa fácil", explicou, em declarações ao programa "TODAY" da NBC.

"Já não confio em mim como dantes. (...) Assim que piso o tapete, somos só eu e a minha cabeça a lidar com demónios. Tive de fazer o que era certo para mim e focar-me na minha saúde mental e não comprometer a minha saúde e bem-estar", acrescentou, falando aos jornalistas.

Descartada a final "all-around" de quinta-feira, Simone Biles pode focar-se nas finais individuais de eventos. A ginasta norte-americana qualificou-se para todas: salto e barras assimétricas a 1 de agosto, no domingo, solo no dia 2, segunda-feira, e trave no dia 3, terça-feira.