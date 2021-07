Seleção de andebol perde com a Suécia, mas mantém sonho vivo

Veja também:

Portugal perdeu com a Suécia, vice-campeã do mundo, durante a madrugada desta quarta-feira, por 29-28, na terceira jornada do grupo B do torneio de andebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Num encontro frenético, as duas seleções chegaram empatadas (15-15) ao intervalo. No entanto, na segunda parte, a Suécia começou a impor a sua superioridade teórica, com algumas exclusões de jogadores portugueses a aumentar a diferença, e abriu uma vantagem de quatro golos.

Portugal reagiu e, a um minuto do fim, colocou-se a um golo do empate. Com dois segundos para terminar, a seleção nacional ganhou a última posse, porém, desperdiçou-a. Miguel Martins ganhou, ainda assim, um livre de nove metros, mas desperdiçou-o e a Suécia venceu o jogo.

Apesar da derrota, as contas não se complicam. Apuram-se para os quartos de final quatro das seis equipas do grupo B. Portugal é quarto, com dois pontos, os mesmos do Egito, terceiro. Sem qualquer ponto, no quinto e sexto lugares, estão o Bahrain, que a equipa de Paulo Pereira derrotou, e o anfitrião Japão, que encontrará na última jornada.

Na sexta-feira, às 11h30, Portugal defronta a Dinamarca, campeã do mundo. O encontro com o Japão está marcado para domingo, à 1h00.