Rodrigo Torres termina final de ensino equestre em 16.º

Rodrigo Torres terminou a final individual de ensino equestre no 16.º lugar, esta quarta-feira, a sua melhor prestação em Jogos Olímpicos.

No Grand Prix Freestyle de Tóquio 2020, o cavaleiro português, de 44 anos, que apresentou o cavalo Fogoso, com que treina desde 2018, estabeleceu um novo recorde pessoal, com 78,943% dos pontos.

A alemã Jessica von Bredow-Werndl venceu a medalha de ouro, com 91,732%. A compatriota Isabell Werth e a britânica Charlotte Dujardin foram segunda e terceira, com 89,657% e 88,543%, respetivamente.

A melhor prestação portuguesa de sempre continua a ser o nono lugar de Fernanda Paes, em Londres 1948. A cavaleira venceu, ainda, a medalha de bronze por equipas, com Francisco Valadas Jr. e Luís Mena.