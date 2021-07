Veja também:

Bárbara Timo foi eliminada nos oitavos de final do torneio de -70 kg de judo dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, na madrugada desta quarta-feira.

Depois de vencer a jamaicana Ebony Drysdale Daley no combate de estreia, a judoca portuguesa cedeu perante a campeã do mundo. A croata Barbara Matic venceu por ippon, a cerca de dois minutos do final.

Até agora, a melhor prestação de um judoca português em Tóquio 2020 foi a de Catarina Costa, quinta classificada e com diploma olímpico.