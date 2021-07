Gabriel Lopes e Alexis Santos eliminados nos 200m estilos

Veja também:

Os nadadores Gabriel Lopes e Alexis Santos falharam as meias-finais dos 200 metros estilos dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, esta quarta-feira.

Gabriel Lopes foi sétimo na quarta série, com o tempo de 1.58,56, e bateu o seu recorde pessoal. Esteve perto de estabelecer nova marca nacional, porém, quebrou em "crawl", a modalidade em que é menos forte.

Alexis Santos, detentor do recorde nacional, fixado em 1.58,19, fez três percursos exemplares. Porém, também fraquejou no "crawl" e terminou a prova com 1.59,32, abaixo do compatriota e da sua melhor marca.

O tempo mais baixo, entre os apurados para as meias-finais, foi de 1.58,15. Quer isto dizer que os nadadores portugueses teriam tido de bater o recorde nacional para conseguirem um lugar entre os 16 primeiros.