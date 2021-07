Calor. Paula Badosa sente-se mal e abandona Tóquio 2020 em cadeira de rodas

Veja também:

A tenista espanhola Paula Badosa desistiu, esta quarta-feira, dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, depois de se ter sentido mal com o calor.

À hora do almoço em Tóquio e sob sol intenso, Paula Badosa, número 29 do "ranking" WTA, já estava claramente a ter dificuldades em lidar com o calor durante o primeiro set dos quartos de final frente à checa Marketa Vondrousova, que perdeu por 6-3. Acabou por não conseguir continuar e teve mesmo de desistir, abandonando o court em cadeira de rodas.

A espanhola, de 23 anos, não foi a única a sofrer com o calor. No quadro masculino, o russo Daniil Medvedev, número dois do mundo, teve de ser assistido duas vezes durante o encontro com o italiano Fabio Fognini.

O árbitro da partida, o português Carlos Ramos, chegou a perguntar a Medvedev se conseguiria terminar o duelo, ao que o russo respondeu: "Posso terminar o encontro, mas se morrer, tu responsabilizas-te?"

Ainda assim, Medvedev ultrapassou Fognini, número 31 do "ranking" ATP, em três sets, por 6-2, 3-6 e 6-2, e apurou-se para os quartos de final.

Marketa Vondrousova, 42.ª WTA, que já afastara Naomi Osaka, defrontará a ucraniana Elina Svitolina, número seis do mundo, nas meias-finais.