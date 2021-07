Tóquio 2020. Favorita Naomi Osaka eliminada nos oitavos de final

A tenista japonesa Naomi Osaka está fora da luta por uma medalha nos Jogos Olímpicos, após perder para a checa Marketa Vondrousova, número 42 do "ranking" mundial, por 2-0.

A número dois do mundo e uma das caras do torneio - tendo até acendido a chama olímpica -, cai com estrondo nos oitavos de final e na sua terceira partida, pelos parciais de 6-1 e 6-4.

A participação nos Jogos Olímpicos marcaram o regresso de Naomi Osaka ao ténis, depois de alguns meses sem competir. O último jogo oficial foi em maio, quando abandonou Roland Garros, depois de uma polémica com a organização do torneio em torno das conferências de imprensa.

Nos quartos de final, Vondrousova vai medir forças com quem vencer o duelo entre Paula Badosa Gibert e Nadia Podoroska.