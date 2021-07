Jogos Olímpicos. Yolanda Sequeira quinta no surf garante terceiro diploma olímpico

Veja também:

A portuguesa Yolanda Sequeira foi eliminada nos quartos de final da primeira prova olímpica de surf pela sul-africana Bianca Buitendag, em Tóquio2020, na praia de Tsurigasaki, em Chiba.

A jovem algarvia, de 23 anos, terminou a competição no quinto lugar, ao conquistar 5,46 pontos (3,93 e 1,53), no primeiro ‘heat’ da eliminatória, que foram insuficientes para bater Buitendag, que contabilizou 9,5 (6 e 3,5).

Na estreia do surf em Jogos Olímpicos, Yolanda Sequeira assegurou um diploma olímpico, enquanto Teresa Bonvalot terminou na nona posição, após ter sido eliminada na terceira ronda pela brasileira Silvana Lima. Portugal soma agora três diplomas, depois de Gustavo Ribeiro no skate e Catarina Costa no judo.

A representação lusa na modalidade ficou desfalcada com a ausência de Frederico Morais, por estar infetado com o novo coronavírus.