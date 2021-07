Jogos Olímpicos. Marcos Freitas perde nos "oitavos" frente ao número um mundial

Veja também:

O português Marcos Freitas está fora dos Jogos Olímpicos, depois de ter perdido frente ao chinês Zhendong Fan, número um mundial, por 4-1.

Zhendong Fan superiorizou-se ao mesatenista português no início da partida e esteve a vencer por 3-0, pelos parciais de 11-6, 11-6 e 11-2, tendo o terceiro "set" sido o mais desiquilibrado.

Marcos Freitas respondeu e venceu o quarto "set", por 11-5, mas não resistiu a uma nova investida do número um mundial, que fechou o jogo com uma vitória por 11-3 no último "set".