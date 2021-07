Dressage. Portugal fica em oitavo na final por equipas e garante mais um diploma

Veja também:

A seleção de Dressage (ensino em equestre) garantiu mais um diploma olímpico para Portugal, esta terça-feira, ao terminar o Grand Prix Special dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 na oitava posição.

Os cavaleiros Maria Caetano, Rodrigo Torres e João Miguel Torrão conquistaram 6965,5 pontos, no regresso de Portugal a uma final olímpica de equipas em ensino, 13 anos depois de Pequim 2008.



A Alemanha conquistou a medalha de ouro, com 8.178 pontos. Os EUA (7.747) ficaram com a prata e o Reino Unido (7.723) com o bronze.

Na quarta-feira, Rodrigo Torres vai disputar a final individual do concurso de Dressage de equestre, a partir das 9h30.