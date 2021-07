Diário dos Jogos: Portugal "surfa" até novo diploma olímpico em madrugada de despedidas

Pouco depois, Portugal garantiu o seu terceiro diploma olímpico pela surfista Yolanda Sequeira . A portuguesa foi eliminada nos quartos de final pela sul-africana Bianca Buitendag, mas apesar da eliminação, a algarvia terminou a competição no quinto lugar, que valeu o terceiro diploma, depois de Gustavo Ribeiro no skate e Catarina Costa no judo.

A madrugada olímpica começou para Portugal com a estreia de Melanie Santos nos Jogos Olímpicos, na prova de triatlo feminina. A atleta de 26 anos terminou a prova no 22º lugar, a seis minutos e 29 segundos da campeã olímpica Flora Duffy.

A participação portuguesa no ténis de mesa ficou também reduzida, com as eliminações de Fu Yu e Marcos Freitas .

Na natação, Ana Catarina Monteiro fez história e avança para as meias-finais dos 200 metros mariposa dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao conseguir o 14.º melhor tempo da qualificação. A portuguesa de 27 anos conseguiu um tempo de 2.11,45 na terceira 'heat', em que ficou no quinto lugar, na estreia em Jogos Olímpicos.

O medalha de bronze nos Mundiais disputados em junho perdeu no "golden score" e não conseguiu esconder a desilusão no final, num discurso emocionado: "O objetivo era a medalha. Perder na primeira ronda ou a disputar a medalha é a mesma coisa. Dói muito, vim para ganhar, não consigo aceitar".

Tufão afeta prova de vela

Os portugueses Jorge Lima e José Costa terminaram a primeira regata da categoria 49er no 11º lugar, nos Jogos Olímpicos no Japão. O início da prova foi adiado em mais de uma hora devido ao mau tempo, numa altura em que se sente em Tóquio a influência do tufão Nepartak.

Apenas foi possível disputar-se a primeira regata, sendo que as próximas duas continuam sem data definida devido ao mau tempo.

Já a velejadora portuguesa Carolina João subiu dois lugares para a 34.ª posição da classe Laser Radial dos Jogos Olímpicos, com 137 pontos, após a realização das quinta e sexta regatas em Enoshima. A competição prossegue na quinta-feira com a sétima e oitava regatas, sendo que as nona e décima se disputam na sexta-feira, antes da medal race que se realiza no domingo.

No BTT, Raquel Queirós terminou em 27º a prova de "cross-country" olímpico (XCO), modalidade que se estreou nos Jogos Olímpicos Tóquio2020. A tricampeã nacional de apenas 20 anos partiu da última fila e cumpriu os 19,25 quilómetros em 1h27m46s, a 12 minutos da medalha de ouro.