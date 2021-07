Telma Monteiro cai à segunda em Tóquio. "Dei tudo que tinha"

Veja também:

Telma Monteiro foi eliminada dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, esta segunda-feira, nos oitavos de final do torneio de -57 kg de judo.

Depois de ultrapassar a costamarfinense Zouliha Dabonne na primeira ronda, a judoca portuguesa caiu perante a polaca Julia Kowalczyk no "golden score". Telma perdeu após ter acumulado três penalizações.

A campeã europeia termina, assim, a sua participação em Tóquio no nono lugar, longe do pódio com que sonhava e às portas de um diploma.

"Dei tudo o que tinha para dar"

No final do combate, em declarações à RTP, Telma Monteiro não escondeu a tristeza que sentia, apesar de ter deixado tudo no tapete.

"[Estou] Triste, obviamente. O combate, fisicamente, foi muito exigente, fiz tudo o que estava ao meu alcance para conseguir ganhar, foi ao 'golden score', com seis minutos. E saí com a sensação de que dei tudo o que tinha para dar", garantiu a judoca portuguesa, de 35 anos.

Telma Monteiro não escondeu que o sonho "era repetir o feito no Rio" de Janeiro, em 2016, quando conquistou uma medalha de bronze:

"Para mim é sempre um orgulho representar Portugal e esta é a única maneira que sei lutar: dar tudo a acreditar que posso sempre estar no pódio. Quando entrei no tapete, desde que estou a treinar, não é dar tudo hoje, é dar tudo todos os dias. A minha mentalidade é sempre essa, sempre para conquistar. Infelizmente nem sempre é possível."

Questionada sobre se estará em Paris 2024, quando já tiver 38 anos, Telma Monteiro não colocou a hipótese de parte, mas deixou a dúvida.

"Não sei qual é o meu futuro, vou de férias e descansar, mas quando me voltarem a ver no tapete, se acontecer, podem exigir que eu ganhe, porque é isso que quero de mim. Isso que exijo de mim e só assim sei estar no tapete. É assim que sei representar Portugal", sublinhou a judoca.