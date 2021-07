Seleção de andebol dá a volta ao Bahrain e mantém vivo o sonho dos Jogos Olímpicos

A seleção nacional de andebol conquistou, esta segunda-feira, a primeira vitória nos Jogos Olímpicos, ao derrotar o Bahrain por 26-25.

Foi um jogo de nervos para Portugal, que esteve quase todo o jogo em desvantagem, que chegou a ser de três golos, e que desperdiçou muitos golos. Destaque para Gustavo Capdeville, que brilhou com várias defesas decisivas na segunda parte e manteve a equipa das quinas em jogo.

Portugal conseguiu, golo a golo e defesa a defesa de Capdeville, reduzir a vantagem, até conseguir empatar a três minutos do fim. Com apenas 40 segundos para jogar, a seleção nacional saltou para a frente do marcador.

Faltavam somente cerca de 10 segundos para o final quando o Bahrain dispôs de um livre de sete metros. Porém, Gustavo Capdeville defendeu e permitiu a Portugal agarrar-se com unhas e dentes à vitória.

A seleção nacional mantém-se, assim, com hipótese de apuramento. Na próxima jornada, na quarta-feira, às 03h00, defronta a Suécia.