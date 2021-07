Marcos Freitas chega aos oitavos de final de ténis de mesa

Marcos Freitas apurou-se para os oitavos de final do torneio de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, esta segunda-feira.

Frente ao austríaco Daniel Habesohn, o mesatenista português dominou durante os primeiros quatro sets, tendo chegado rapidamente aos 3-1.

No quinto parcial, Marcos Freitas esteve a um ponto de fechar o jogo, porém, permitiu a recuperação do adversário, que também ganhou o set seguinte e, assim, conseguiu levar o encontro ao set decisivo.

No entanto, o português ganhou nova força e, no sétimo e último parcial, não deu quaisquer hipóteses a Daniel Habesohn. No final de contas, venceu por 4-3, pelos parciais de 11-7, 3-11, 11-7, 11-6, 11-13, 2-11 e 11-3.

Marcos Freitas defrontará o vencedor do duelo entre o chinês Zhendong Fan, número um mundial, e o francês Emmanuel Lebesson.