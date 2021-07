Japão quebra hegemonia chinesa e faz história

A dupla composta por Jun Mizutani e Mima Ito ofereceu ao Japão a primeira medalha de ouro olímpica no ténis de mesa, ao vencer os representantes chineses na final da prova de pares mistos, por 4-3.

O par japonês impôs-se à dupla composta por Xu Xin e Liu Shiwen, após um encontro muito equilibrado, com os parciais de 5-11, 7-11, 11-8, 11-9, 11-9, 6-11 e 11-6, na estreia daquela variante do ténis de mesa no torneio olímpico.

Jun Mizutani e Mima Ito quebraram a hegemonia da China na modalidade, cinco anos depois de os atletas chineses terem conquistado as medalhas de ouro nas quatro provas que disputaram na edição anterior dos Jogos, no Rio2016.