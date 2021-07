Tóquio 2020. Remadores portugueses com prova adiada para quinta-feira devido a tufão

As provas de remo previstas para terça-feira nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020 vão ser adiadas, informou em comunicado a organização, devido ao mau tempo esperado com a aproximação a Tóquio do tufão Nepartak.

A organização adiantou que na terça-feira, dia em que os portugueses Pedro Fraga e Afonso Costa deveriam disputar a final C de double-scull ligeiro, no remo, são esperadas fortes rajadas de vento, tornando impraticável a competição.

As provas foram recalendarizadas para quarta, quinta e sexta-feira, estando a prova da dupla portuguesa prevista agora para quinta-feira às 08:50 locais (00:50 em Lisboa), numa final C em que o melhor que podem ambicionar é o 13.º lugar.

Pedro Fraga e Afonso Costa não conseguiram hoje, já na repescagem, o apuramento para as meias-finais de double-scull ligeiro, ficando a oito centésimos de segundo dos uruguaios Bruno Berriolo e Felipe Ferreira.

A agência de meteorologia do Japão espera que o tufão atinja Tóquio na terça-feira, prevendo-se rajadas de 90 quilómetros por hora.

No sábado, a organização já tinha admitido o reagendamento do remo, situação confirmada hoje.

“Ao contrário de um terramoto, nós somos capazes de prever a trajetória de um tufão, o que nos permite estar preparados”, disse então o porta-voz de Tóquio2020, Masa Takaya.

A temporadas de tufões no Japão acontece entre maio e outubro, com pico nos meses de agosto e setembro. Em 2019, o tufão Hagibis obrigou ao cancelamento de três partidas da primeira fase do Campeonato do Mundo de râguebi.