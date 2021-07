Tóquio 2020. Filipa Martins ficou à perto da final em paralelas assimétricas

Na sua segunda participação em Jogos Olímpicos, a ginasta portuguesa terminou qualificação “all-around”, a soma das quatro disciplinas, com um total de 52.298 pontos.

Nas outras três disciplinas, Filipa Martins conseguiu 13.466 pontos nos saltos, 11.866 na trave e 12.666 no exercício no solo.

A atleta do Acro Clube da Maia somou 14.300 pontos naquela disciplina, executando o movimento criado por si, o “Martins”, mas não conseguiu ficar entre as oito melhores que vão marcar presença na final.

Filipa Martins ficou no 43.º lugar e não conseguiu um lugar na final do all-around”.

Após ter terminado a competição, e ainda sem saber se ia ou não à final, Filipa Martins mostrou-se "muito contente" com a sua prestação em Tóquio 2020.

"Podia ter sido um bocadinho melhor na trave, só. O resto foi 'top'. Na trave foi um dos esquemas mais limpos que tive tirando a falha na saída. Estou muito contente com a minha prestação. Estive superbem nos aparelhos. Estou mesmo supercontente", admitiu a ginasta portuguesa, de 25 anos.

No balanço das cinco séries disputadas este domingo na Ginástica Artística, a norte-americana Simone Biles conseguiu o melhor resultado, com 57.737 pontos no "all-around".