Telma Monteiro sonha com novo pódio em dia decisivo para o andebol

Em caso de triunfo, a porta-estandarte de Portugal, junto com Nélson Évora, defrontará a vencedora do combate entre ‘velhas conhecidas’, a polaca Júlia Kowalczyk (14.ª), que defrontou uma vez e ganhou, e a húngara Hedvig Karakas (12.ª), com quem tem um saldo de sete vitórias em nove duelos.

Será nos ‘tatamis’ do mítico pavilhão Nippon Budokan, a casa das artes marciais japonesas, que a 10.ª do ‘ranking’ mundial começará a sua jornada, contra a costa-marfinense Zouleiha Abzetta Dabonne, 38.ª, a partir das 11:00 (03:00 em Lisboa).

Aos 33 anos, João Pereira tem a motivação de mostrar no Japão que o quinto lugar no triatlo do Rio2016 não foi um mero acaso, tal como a prata nos Europeus de 2019.

Um ano mais novo, João Silva tem como melhor resultado o nono em Londres2012 — foi 35.º no Brasil — e dias de inspiração como aquele que em 2015 lhe deu a prata nos I Jogos Europeus, em Baku.

Depois do começo em falso no Grupo B, com derrota 37-31 frente ao Egito no primeiro jogo oficial de uma modalidade coletiva lusa de pavilhão em Jogos Olímpicos, Portugal está sem margem de erro ante o Bahrain, que quase surpreendeu a Suécia, perdendo por 32-31.

No Yoyogi National Stadium, os pupilos de Paulo Pereira precisam vencer para tentarem ser um dos quatro primeiros classificados da ‘poule’, de seis equipas, para poder seguir para os quartos de final.