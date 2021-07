Iraniana falha primeira medalha para os refugiados, mas ainda derrotou uma atleta do seu país

Filha de um fabricante de toalhas de mesa em Karaj, no Irão, a atleta refugiada fugiu do país onde nasceu por ser "uma das milhões de mulheres oprimidas no Irão".

Este domingo, perdeu a oportunidade de conseguir a primeira medalha pela Seleção Olímpica de Refugiados (COI), mas pelo caminho ainda conseguiu derrotar a sua conterrânea, Nahid Kiyani, por 18-9 na modalidade de taekwondo.

Kimia Alizadeh acabou depois por ser derrotada por Kubra Hatice Ilgun, da Turquia, numa luta renhida que terminou por 8-6.

Alizadeh tem 23 anos e vive em Nuremberg, Alemanha, com o marido. Com o apoio da bolsa da Equipa Olímpica de Refugiados, consegue treinar o desporto que lhe deu "uma vida diferente, diferente das outras, com a qual sonhava", disse ao ao Financial Times.