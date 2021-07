Diário dos Jogos: Boa onda portuguesa em Tóquio

Veja também:

A estreia do surf e do skate em Jogos Olímpicos, com portugueses em ação e a fazer história, uma derrota inesperada no basquetebol e um momento insólito no ciclismo foram alguns dos destaques deste domingo nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Teresa Bonvalot inscreveu o seu nome na maior prova desportivo mundial. A surfista portuguesa tornou-se na primeira mulher a apanhar uma onda em Jogos Olímpicos e passou à terceira ronda, onde vai defrontar a brasileira Silvana Lima, vice-campeã do mundo em 2008 e 2009.

A surfista portuguesa Yolanda Sequeira também se qualificou para a terceira ronda da prova feminina dos Jogos de Tóquio, ao vencer a segunda bateria da repescagem.



O skate é outra das novidades de Tóquio 2020. Atormentado por uma lesão no ombro, Gustavo Ribeiro, de 20 anos, foi oitavo classificado na final da prova de rua e garantiu um diploma, o segundo para Portugal, depois da judoca Catarina Costa ter ficado em 5.lugar, no sábado, na categoria de -48 quilos.