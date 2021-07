Jogos Olímpicos. Nadador José Lopes vence série, bate recorde, mas falha final

O nadador português José Lopes venceu este sábado a sua série nos 400 metros estilos, mas não chegou para garantir um lugar na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

José Lopes bateu o seu recorde pessoal, ao percorrer a distância em 4:16.52 minutos.

O nadador do Sporting de Braga ficou a sete décimos do recorde nacional de 400 metros estilos, de Alexis Santos.

No conjunto de todas as séries, José Lopes conseguiu o 20.º melhor tempo e não conseguiu assegurar uma vaga na final que se vai disputar no Centro Aquático de Tóquio.

O nadador português fica a mais de seis segundos do último apurado. O melhor tempo foi do australiano Brendon Smith, com 4.09,27 minutos.

José Lopes, um de oito portugueses na natação, volta a competir nos 800 metros livres, a outra distância em que conseguiu apurar-se.

[notícia atualizada às 12h29]