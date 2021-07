​Diário dos Jogos: Catarina fez Portugal sonhar com uma medalha

Veja também: Todas as notícias sobre Tóquio 2020

Entrevistas. Portugueses a caminho dos Jogos Olímpicos Catarina Costa foi a figura em destaque na comitiva portuguesa que este sábado competiu nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, num dia também marcado pela prova de ciclismo, a estreia da seleção portuguesa de andebol e um recorde na natação.

A judoca da Associação Académica de Coimbra derrotou uma campeã olímpica e esteve na luta pela medalha de bronze, na categoria de -48 quilos. Tóquio 2020 foi a primeira vez de Catarina Costa nos Jogos e a estreante na maior competição desportiva global conseguiu um quinto lugar e ganhou um diploma olímpico. Esteve muito perto da medalha de bronze, mas perdeu o combate decisivo com Urantsetseg Munkhbat, da Mongólia. No final, ficou o sentimento de orgulho e um agradecimento especial à mãe: "obrigado por me deixares viver o sonho". Ainda nos desportos de combate, o lutador de taekwondo Rui Bragança perdeu com o espanhol Adrien Yunta, na categoria de -58 quilos e terminou na 11.ª posição.



O dia também foi de estreia para o andebol português em Jogos Olímpicos. O resultado foi uma derrota com o Egipto, por 31-37, numa partida bastante disputada e depois de uma primeira metade de grande equilíbrio. A seleção volta a jogar segunda-feira, com o Bahrain, a contar para o Grupo B. No ciclismo de fundo masculino Portugal entrou em prova com dois representantes. João Almeida ficou na 13.ª posição e Nelson Oliveira na 41.º. A medalha de ouro foi para o equatoriano Richard Carapaz, que encetou uma fuga nos quilómetros finais na prova realizada entre o Parque Musashinonomori e a Pista Internacional de Fuji . A luta pelo segundo lugar foi decidida ao milímetro, com o belga Wout van Aert a ganhar a medalha de prata ao sprint face ao esloveno Tadej Pogacar, vencedor da edição deste ano da Volta a França.

O nadador português José Paulo Lopes esteve em bom plano nos 400m estilos. Venceu a sua série e estabeleceu um novo recorde pessoal de 4:16.52 minutos. No entanto, não chegou para ir à final. José Paulo Lopes ficou com o 20.º melhor tempo das eliminatórias, mas só os oito mais rápidos garantiam um vaga na prova das medalhas.

No ténis de mesa, os atletas nacionais passaram à próxima ronda. Shao Jieni protagonizou uma recuperação épica diante da sueca Christina Källberg. Perdeu os primeiros três jogos, mas não desistiu e acabou por ganhar por 4-3. Mais tranquilo foi o dia de Tiago Apolónia, que garantiu um lugar na segunda ronda de singulares, com uma vitória por 4-0 frente ao campeão africano, o nigeriano Olajide Omotayo.



Sorte diferente tiveram os portugueses no ténis. A dupla João Sousa e Pedro Sousa foi derrotada na primeira ronda do torneio de pares pelos japoneses Kei Nishikori e Ben McLachlan, ao cabo de 58 minutos. Os nipónicos conseguiram um primeiro "set" quase perfeito, vencendo por 6-1. No segundo, Nishikori e McLachlan fecharam por 6-4. Antes, já Pedro Sousa tinha sido eliminado em singulares com o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, por 6-3 e 6-0. João Sousa, número 137 do ranking ATP, entra em prova na variante de singulares no domingo, frente ao checo Tomas Machac, 145.º tenista mundial.