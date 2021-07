Norberto Alves de regresso ao basquetebol do Benfica

O técnico Norberto Alves está de regresso ao comando técnico do basquetebol do Benfica, onde já tinha estado entre 2004 e 2006.

Norberto Alves, de 53 anos, chega da Oliveirense, onde esteve nas últimas quatro épocas.

"Volto 15 anos depois a um clube muito diferente, mas também volto uma pessoa diferente, com muito mais experiência. Comungo dos valores do clube: compromisso, esforço e vitória. O Benfica tem essa cultura. O meu percurso foi de alguns anos em diferentes contextos em que esteve a ser avaliada a minha capacidade de adaptação e de rapidamente dar respostas”, referiu, em declarações à Btv.

O treinador acrescentou: "Não venho acertar contas com nenhuma história. Venho para construir história. O plantel está fechado, com jogadores com um perfil de caráter e de compromisso com o clube onde estão. A equipa está preparada para trabalhar”.

Como treinador, Norberto Alves conquistou 2 Campeonatos Portugueses, 2 Taças da Liga, 1 Supertaça, 1 Taça dos Clubes Campeões Africanos, 1 Campeonato Angolano, 1 Supertaça Angolana, 1 Taça de Angola, 1 Liga Feminina de Portugal e 1 Supertaça Feminina.

Os nomes das contratações não foram ainda apresentados, mas o vice-presidente Fernando Tavares garante que “o plantel está fechado”.

O anterior técnico, Carlos Lisboa deixa o comando técnico da equipa e reassume posição como diretor geral das modalidades.