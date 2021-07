António Costa envia mensagem de apoio aos portugueses nos Jogos Olímpicos

O primeiro-ministro, António Costa, enviou uma mensagem de apoio aos portugueses nos Jogos Olímpico, que arrancam esta sexta-feira.

"No dia de arranque oficial dos Jogos envio uma mensagem de orgulho e confiança a toda Equipa Portugal. Vestem as cores da nossa bandeira e percorre-vos no sangue a coragem, a determinação e a dedicação. Acreditamos na vossa vontade de vencer", escreveu no Tiwtter.



António Costa salienta que "as incertezas e dificuldades impostas pela pandemia reforçam" o apoio dos portugueses à delegação nacional e demonstram a "excecional capacidade de superação" dos atletas:

"Os Portugueses acompanham-vos entusiasticamente. Acreditamos no vosso sucesso. Partilhamos os mesmos sonhos. Boa sorte!"

A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos realiza-se esta sexta-feira, em Tóquio. O maior evento desportivo do mundo termina a 8 de agosto.