Presidente do Comité português encontrou ambiente "distendido" na Aldeia Olímpica

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) encontrou um ambiente "distendido" e "positivo" na Aldeia Olímpica de Tóquio 2020.

É esta a expressão utilizada por José Manuel Constantino, em entrevista à Renascença, acerca do impacto das restrições impostas devido à Covid-19 sobre o ambiente vivido na véspera do arranque dos Jogos Olímpicos.

"Apesar de as pessoas estarem sujeitas a regras mais severas, a terem de fazer testes diários, a terem de andar com máscara, [apesar de] o ambiente na aldeia ter contactos sociais mais reduzidos, não encontrei nenhuma situação que possa ser considerado para além daquilo que se dizia. Pelo contrário. Devo até dizer que almocei e jantei lá [Aldeia Olímpica] e vi um ambiente perfeitamente distendido", assinala.

Ainda assim, os atletas estão "numa espécie de 'bolha', sujeitos a testes diários e sentados à mesa com separadores laterais e frontais de acrílico", "mudanças em relação ao habitual" que não passam despercebidas. No entanto, no geral, o ambiente é "positivo" e "perfeitamente calmo":

"Do ponto de vista da Missão olímpica nacional, o que vi foi as pessoas prepararem-se e concentrarem-se para as primeiras competições, que se vão iniciar já no sábado. (...) Portanto, apesar da circunstância de os Jogos estarem a ser realizados numa situação excecional, não encontrei alterações significativas em relação àquilo que é habitual."