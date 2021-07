Parlamento congratula campeãs do mundo de ginástica acrobática

A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, um voto de congratulação às ginastas Rita Ferreira e Ana Teixeira, que conquistaram a medalha de ouro em duplas femininas no Mundial de Ginástica Acrobática de Genebra.

No início do mês, as ginastas Rita Ferreira e Ana Teixeira sagraram-se campeãs do mundo em duplas femininas no Mundial de Ginástica Acrobática de Genebra, na Suíça.

O voto, apresentado pela Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto e aprovado esta quinta-feira por todas as bancadas, salienta que Portugal alcançou este título "pela primeira vez nesta modalidade".

"A dupla campeã competiu na final a seis equipas e recebeu a pontuação de 29.120 pontos, marcando um momento histórico para Portugal e para o Acro Clube da Maia, o maior clube de ginástica acrobática do norte de Portugal, que completará 17 anos em dezembro próximo", indica o texto.

Os deputados destacam igualmente que "o dia foi ainda abrilhantado pela medalha de bronze alcançada por Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em grupos femininos e pelo 4.º lugar “all around” conquistado por Beatriz Carneiro, Beatriz Costa e Carolina Dias" e sublinham que "alcançaram também a medalha de bronze em ginástica acrobática grupo de idades, os ginastas Diogo Cardoso, Pedro Ramalho, Jorge Silva e Afonso Maia".

"Todos os ginastas foram acompanhados de forma brilhante e exemplar pelos seus treinadores Lourenço França, também diretor técnico do clube, Ana Úrsula Martins, também coreógrafa e médica do clube e João Maia e Nelson Araújo", lê-se ainda no voto.

A seleção portuguesa esteve representada por 14 ginastas na Suíça, a competir nas categorias de grupo feminino, par masculino, par misto e par feminino e foi nesta última que Rita Ferreira e Ana Teixeira subiram ao lugar mais alto do pódio.

Rita Ferreira e Ana Teixeira, com 29.120 pontos, impuseram-se às norte-americanas Emily Davis e Aubrey Rosilier (28.580), segundas, e às russas a competir sob as cores da federação Diana Korotaeva e Amina Omari (28.520), terceiras.

As ginastas Barbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca S. Maia trouxeram a segunda alegria do dia à seleção portuguesa, ao alcançar a medalha de bronze na final da categoria grupo feminino, com um exercício combinado muito bem coreografado.

Portugal vai marcar presença nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, adiados para este ano e a decorrer de 23 de julho a 8 de agosto, com os ginastas Filipa Martins, em artística, e Diogo Abreu, em trampolins.