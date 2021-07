João Sousa e Pedro Sousa conhecem adversários no ténis

Os tenistas João Sousa e Pedro Sousa já sabem quem vão defrontar na primeira ronda do torneio olímpico: o checo Tomas Machac e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, respetivamente.

O sorteio realizou-se esta quinta-feira.

João Sousa, atual 137.º do “ranking” ATP, terá pela frente em Tóquio 2020 o atual número 145. Se se apurar para a segunda eliminatória vai defrontar o vencedor do jogo entre Diego Schwartzman e Juan Pablo Varillas.

Já Pedro Sousa, 120.º do “ranking”, que se estreia nas olimpíadas, encontra o atual número 35, pela segunda vez na carreira. No duelo anterior, a 4 de abril de 2019, Pedro Sousa venceu Fokina no Challenger de Alicante. Se seguir em frente, Pedro Sousa defronta Lorenzo Musetti ou John Millman.

Na vertente de pares, os portugueses Pedro Sousa e João Sousa vão disputar o acesso aos oitavos de final do torneio contra Kei Nishikori e Ben McLachlan.