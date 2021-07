Djokovic confia na conquista de medalha

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um do “ranking” mundial, manifestou-se confiante na conquista de uma medalha nos Jogos Olímpicos.

"Não poderia ter tido uma preparação melhor. A experiência olímpica é única. É diferente de todos os outros torneios", observou Djokovic, em conferência de imprensa, reconhecendo que "existem expectativas muito altas" em relação ao seu desempenho na capital japonesa.

O sérvio lembrou que "já passou bastante tempo" desde que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, mas assinalou que o ano de 2021 está a correr muito bem, com vitórias nos três “majors” já disputados: Open da Austrália, Roland Garros e Wimbledon.

Os triunfos nos torneios australiano, francês e inglês permitiram a Djokovic igualar o recorde de 20 títulos do “Grand Slam” partilhado por Federer e Nadal, os dois maiores rivais ao longo da carreira, que não estarão presentes em Tóquio 2020.

Djokovic, que prometeu "fazer uma grande atuação" em Tóquio, admitiu que vai estranhar a ausência do suíço e do espanhol no torneio de ténis dos Jogos Olímpicos, pois está "acostumado a ver, pelo menos, um deles", nas provas em que participa.

Os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 vão ser disputados entre sexta-feira e 8 de agosto, após o adiamento em um ano devido à pandemia de Covid-19.