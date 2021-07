Jogos Olímpicos de 2032 serão em Brisbane

O Comité Olímpico Internacional (COI) anunciou, esta quarta-feira, que os Jogos Olímpicos de 2032 vão realizar-se em Brisbane, na Austrália.

A cidade australiana foi eleita para acolher a 35.ª edição das Olimpíadas em Sessão do COI em Tóquio, no Japão, que organiza as deste ano. Foi aceite a proposta do Conselho Executivo, feita a 11 junho, de que Brisbane devia acolher os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2032.



"Brisbane 2032 é o primeiro futuro anfitrião a ter sido selecionado sob, e a ter beneficiado de, a nova abordagem à eleição de organizadores olímpicos. As reformas permitem ao IOC trabalhar em parceria com cidades, regiões e países, encorajar projetos olímpicos que usam uma grande percentagem de recintos já existentes e temporários, o que se alinha com os planos de desenvolvimento de longo termo, e que têm uma forte visão para o desporto e as comunidades locais", afirmou o presidente do COI, Thomas Bach.

Esta é a terceira vez que a Austrália acolhe os Jogos Olímpicos. A primeira foi Melbourne 1956 e a segunda foi Sydney 2000.

Brisbane a região de Queensland Sudeste também vão acolher, ou co-acolher, o Mundial feminino de basquetebol de 2022, os Mundiais de ciclismo de rua 2022 e o Mundial feminino de futebol de 2023.

A região também organizou os Jogos da Commonwealth em 2018, cujos recintos entram também nos planos para Brisbane 2032.

Os Jogos Olímpicos de Brisbane deverão ocorrer de 23 de julho a 8 de agosto, e os Paralímpicos de 24 de agosto a 5 de setembro.

Deverão ser utilizados 37 recintos, num plano que encaixa nas "estratégias regionais e nacionais de longo termo para o desenvolvimento socioeconómico de Queensland e da Austrália", segundo Thomas Bach.