“Estou de volta”. Jakobsen regressa às vitórias quase um ano depois de queda grave

Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quickstep) conquistou, esta quarta-feira, a sua primeira vitória desde a grave queda sofrida na Volta a Polónia em bicicleta do ano passado.

O ciclista holandês foi mais rápido que Fernando Gaviria (Emirates) e Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) e venceu a segunda etapa da Volta à Valónia, na Bélgica.

Em declarações aos jornalistas no final da etapa, Jakobsen considerou que "esta vitória significa o fim da reabilitação”.

“Penso que posso dizer que estou de volta. Estou ansioso por vencer mais etapas e muito feliz por aquilo que aconteceu hoje", referiu o ciclista de 24 anos.

Jakobsen, companheiro do português João Almeida, sofreu uma queda grave na Volta à Polónia de 2020, no dia 5 de agosto, quando o compatriota Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) o atirou contra as barreiras num sprint a 80 km/hora.

O sprinter chegou a estar em coma induzido, com um traumatismo cranioencefálico, perdeu quase todos os dentes e levou 130 pontos na face. Teve de realizar várias cirurgias reconstrutivas, incluindo a retirada de um osso da zona pélvica para ser colocado nos maxilares.

Fabio Jakobsen voltou à competição na Volta à Turquia em abril deste ano.

Recorde o acidente: