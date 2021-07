Movistar de volta à Volta 19 anos depois

A equipa espanhola Movistar, do World Tour, confirmou esta terça-feira que vai participar na Volta a Portugal em bicicleta.

"É uma grande novidade no nosso calendário voltarmos à Volta a Portugal, 19 anos depois da última participação, em 2002, quando competíamos com o nome iBanesto.com. É uma corrida muito querida por toda a gente, com mais de 80 anos de história", refere a equipa nas redes sociais.

A Movistar adianta que vão trazer um plantel jovem: "A Grandíssima será para nós uma oportunidade para oferecer aos mais jovens do nosso plantel a opção de terem mais dias de competição fora das Grandes Voltas. Esperamos desfrutar junto do maravilhoso público português".