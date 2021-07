João Domingues derrotado no Tampere Open

O tenista português João Domingues perdeu frente ao espanhol Mario Vilella Martinez na primeira ronda do Tampere Open, torneio de categoria 80 do ATP Challenge Tour, que está a decorrer na Finlândia.

Domingues, que ocupa o 238.º lugar no “ranking” ATP, não conseguiu contrariar o favoritismo do adversário, número 158 na hierarquia mundial, e foi eliminado em três equilibrados “sets”, por 4-6, 7-6 (7-5) e 7-5.

Depois de ter entrado melhor no encontro e de ter conquistado a primeira partida, o tenista português, de 27 anos, acabou por entregar a qualificação para a segunda ronda a Martinez, ao fim de duas horas e 33 minutos, na terra batida do torneio finlandês.

Consumado o desaire de Domingues, após as derrotas também de Gonçalo Oliveira, que desistiu no terceiro “set”, e de Gastão Elias, em três parciais, Portugal fica sem nenhum representante no quadro principal de singulares do Tampere Open.