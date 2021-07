Pimenta espera “conquistar um grande resultado”

Os portugueses podem esperar um Fernando Pimenta "lutador, sonhador, ambicioso, humilde e com muita vontade de representar Portugal e conquistar um grande resultado", prometeu o canoísta, antes da viagem para os Jogos Olímpicos.

"Vou dar tudo por tudo para conseguir o melhor resultado possível. Já o fiz durante este tempo todo de preparação, com inúmeros sacrifícios, e agora vou desfrutar do processo da competição. Os portugueses podem contar com o Fernando Pimenta de sempre: lutador, sonhador, ambicioso, humilde e com muita vontade de representar Portugal e de conquistar um grande resultado", sublinhou, no aeroporto de Lisboa.

Num espaço do Comité Olímpico de Portugal (COP) entre as partidas e as chegadas, dedicado aos atletas portugueses que vão rumar à capital nipónica, Fernando Pimenta considerou ter a possibilidade de conquistar uma medalha, mas está "ciente da dificuldade que é atingir a final", sendo que, na derradeira prova, "tudo é possível".

"Se eu não tivesse conquistado nenhuma medalha internacional nos últimos anos, não era candidato de certeza. Como o meu palmarés e currículo têm resultados de relevo, é óbvio que toda a gente tem uma enorme expectativa nos meus resultados. Peço a todos os portugueses que nos apoiem nos momentos bons e menos bons", apelou.

O canoísta do Benfica, de 31 anos, lembrou igualmente que "a final A e a final B vão ser muito idênticas" em K1 1.000 metros, que, este ano, terá quartos de final entre as eliminatórias e as meias-finais, obrigando a "uma boa gestão" entre os dias de prova.

"Vai depender de pequenos detalhes e o objetivo é chegar na melhor forma possível. Vamos ter a condicionante do clima e do fuso horário e quem se adaptar melhor a isso certamente que terá dos melhores resultados na luta por medalhas", expressou.

Fernando Pimenta, natural de Ponte de Lima, parte para a sua terceira participação olímpica, depois da medalha de prata de Londres 2012, ao lado de Emanuel Silva, em K2 1.000, bem como do quinto lugar em K1 1.000 e do sexto em K4 1.000, no Rio 2016.

Para além de Fernando Pimenta, a canoagem portuguesa vai estar representada nos Jogos Olímpicos pela equipa masculina de K4 500 metros, composta por Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, por Teresa Portela e Joana Vasconcelos, nas provas femininas de K1 200 e K1 500 metros, e por Antoine Launay, no slalom.

No total, Portugal conta com 92 atletas, em 17 modalidades, nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que vão ser disputados entre 23 de julho e 8 de agosto, depois do adiamento por um ano, devido à pandemia de Covid-19.