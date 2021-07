Duas argentinas deixam o Benfica

O Benfica anunciou que as jogadoras argentinas Flor Felamini e Agustina Fernández, da equipa feminina de hóquei em patins, vão deixar o grupo e não farão parte do plantel para a nova temporada.

Reforços para o conjunto às ordens de Paulo Almeida no início da época 2020/21, as duas atletas ficaram ligadas ao sucesso desportivo, coroado com a conquista do campeonato e da Taça de Portugal.

"A minha experiência no Benfica foi incrível, não há outra palavra para descrever este ano. Sabia que era um grande clube antes de vir, mas agora posso confirmar que é maior do que podia imaginar", disse Flor Felamini, citada pelo clube.

Já Agustina Fernández garante que vai levar o Benfica no coração. "Foi uma experiência linda e conseguimos os objetivos para que trabalhámos toda a temporada. Fui muito feliz durante este ano e saio com um grupo de amigos incrível. A parte mais triste foi não poder assistir à paixão dos adeptos no pavilhão", referiu.

O Benfica agradeceu às duas jogadoras e deixou "votos de felicidades para o futuro".

Flor foi titular durante a época encarnada e decisiva, nomeadamente nos jogos da final contra o Sporting.