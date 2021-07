Carlos Lisboa deixa basquetebol do Benfica

O Benfica confirma a saída do treinador Carlos Lisboa da equipa de basquetebol.

Aos 62 anos, Lisboa vai retomar o cargo de diretor-geral das modalidades depois de três épocas como técnico, nesta fase.

"Esta nova etapa é o culminar de uma reflexão conjunta, em face das exigências que se colocam ao universo benfiquista, encerrando, a pedido do Carlos Lisboa, um desafio que avocou com enorme espírito de missão no regresso à liderança da equipa de basquetebol", lê-se no comunicado publicado no site do clube.



Os encarnados lembram que “Carlos Lisboa estreou-se ao serviço do Benfica a 10 de novembro de 1984 e foi 10 vezes campeão nacional, venceu 5 Taças de Portugal, 6 Supertaças e 5 Taças da Liga. Um palmarés de excelência complementado com uma distinta herança como treinador: 5 Campeonatos, 4 Taças de Portugal, 5 Supertaças, 4 Taças da Liga e 4 Troféus António Pratas”.

Ao serviço do Benfica, como treinador e jogador, Carlos Lisboa conquistou 48 títulos.

O clube da Luz ainda não confirmou quem será o novo treinador.