Atleta checo residente na aldeia olímpica acusa Covid-19

O jogador checo de voleibol de praia Ondrej Perusic, residente na aldeia olímpica de Tóquio 2020, teve um teste com resultado positivo à Covid-19, anunciou, esta segunda-feira, o Comité Olímpico da República Checa.

Perusic efetuou o teste no domingo (18 de julho) e “não apresenta absolutamente qualquer sintoma”, segundo o chefe de missão do país nos Jogos Olímpicos, Martin Doktor. Foram tomadas “medidas para evitar a transmissão" do novo coronavírus aos membros da comitiva.