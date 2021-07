Waltinho no Sporting, “maior clube da Europa, quiçá do Mundo”

O Sporting confirmou a contratação de Waltinho para a equipa de futsal.

O pivô brasileiro, de 29 anos, está de regresso a Portugal depois de ter representado o Fundão em 2016/17.

Waltinho disse estar “muito feliz” por estar no Sporting, “um clube com muita História e muitos títulos”. É o “maior clube da Europa, quiçá do Mundo”.

Na época passada, Waltinho marcou 17 golos em 28 jogos pelo Jimbee Cartagena FS.

O jogador vem ocupar a vaga de Rocha. Os leões também já contrataram Miguel Ângelo (ex-Sp. Braga) e Caio Ruiz (ex-Portimonense).