Telma Monteiro acredita numa medalha e sonha com o ouro

Telma Monteiro está confiante que pode vencer uma medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, ainda que tenha consciência de que há "14 ou 15 favoritas às medalhas" e que terá de provar o seu valor no tapete.

"Temos sempre de imaginar todos os cenários positivos. Se eu pisar o tapete para discutir a medalha de ouro na final, podem ter a certeza de que não foi nada que não me tenha passado pela cabeça. Essa é a ambição que tenho de ter. Sei que posso fazer acontecer, portanto vou com esse sonho", vincou a judoca, esta quinta-feira, à partida para o Japão.

A ambição da campeã europeia de judo, na categoria de -57 kg, é grande, mas não desmedida. É assim que se motiva: "Imagino-me lá a caminhar, olhar para a minha adversária e ganhar. Só me imagino a ganhar."

Mais bonito por ser inesperado

Telma Monteiro, de 35 anos, admite que é "muito especial" participar em Tóquio 2020, "ainda mais talvez porque foi algo inesperado".

"Se pensasse, quando fui a Atenas com 18 anos, que iria a cinco Jogos Olímpicos [Atenas, Pequim, Londres, Rio, Tóquio], não poderia prever, mas isso tem sido um pouco da minha carreira. Vou para Tóquio com a sensação e emoção de fazer as coisas de forma especial", referiu.

A medalha já está na vitrina de Telma Monteiro, que conquistou o bronze no Rio de Janeiro, em 2016. Agora, nas suas últimas Olimpíadas, a judoca espera corresponder à "pressão positiva" das expectativas.