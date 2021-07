Mais um show de Pogacar nas montanhas do Tour

O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) conquistou a sua terceira vitória na 108.ª edição da Volta a França em bicicleta, ao coroar isolado o alto de Luz Ardiden, consolidando ainda mais a camisola amarela na 18.ª etapa.

Na última das três chegadas em alto da 108.ª edição do Tour, o campeão em título, de 22 anos, cumpriu os 129,7 quilómetros entre Pau e Luz-Ardiden em 3:33.45 horas, e deixou a dois segundos os seus mais diretos adversários, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Richard Carapaz (INEOS), respetivamente segundo e terceiro na tirada.

O agora também líder da classificação da montanha reforçou a amarela, tendo o dinamarquês da Jumbo-Visma na segunda posição, a 5.45 minutos, e o equatoriano da INEOS na terceira, a 5.51.

No Tourmalet, cujo topo estava a cerca de 30 quilómetros da chegada, Rúben Guerreiro (EF Education) foi o terceiro a passar depois de ter estado na fuga do dia. O português acabou a etapa no 22º lugar e continua dentro do top-20 na geral.

Na sexta-feira, os “sprinters” que restam no pelotão voltam a ter uma oportunidade de vencer na ligação de 207 quilómetros entre Mourenx e Libourne.