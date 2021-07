Angelique Kerber falha torneio de ténis dos Jogos Olímpicos

Angelique Kerber, vice-campeã olímpica em 2016, no Rio de Janeiro, informou, esta quinta-feira, que vai abdicar de Tóquio 2020, que se inicia na próxima semana, por sentir que o seu corpo precisa de descansar.

“Representar a Alemanha nos Jogos de Londres 2012 e do Rio de Janeiro 2016 constitui das melhores lembranças da minha carreira. O que torna ainda mais dececionante aceitar que o meu corpo precisa de descanso, após semanas intensas”, justificou a tenista alemã, de 33 anos.

A antiga líder mundial e atual 22.ª do "ranking’ WTA" foi medalha de prata nos Jogos do Rio. Foi surpreendentemente derrotada na final pela porto-riquenha Mónica Puig, algumas semanas depois de ter perdido a final de Wimbledon, frente à norte-americana Serena Williams.

Vencedora de três torneios do Grand Slam, nomeadamente nos Open da Austrália e o US Open, em 2016, e de Wimbledon, em 2018, Angelique Kerber foi semifinalista no Major britânico há uma semana. Perdeu nas meias-finais com a Ashleigh Barty, que viria a sagrar-se campeã.

“Tenho de me recuperar, antes de retomar a competição este verão”, argumentou a tenista, numa época em que o Open dos Estados Unidos decorrerá apenas quatro semanas após a final do torneio olímpico.

A desistência de Kerber dos Jogos Olímpicos junta-se às de outros tenistas de renome, casos de Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem ou Nick Kyrgios, em masculinos, e Serena Williams, em femininos.